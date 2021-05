Die Adler haben einen weiteren Stürmer für die kommende Eishockey-Saison unter Vertrag genommen. Der 30-jährige Kanadier Jordan Szwarz wechselt vom KHL-Klub Torpedo Nizhny Novgorod nach Mannheim und erhält einen Zweijahresvertrag. Vergangene Saison kam er in 53 Spielen auf zehn Tore und 17 Torvorlagen.

„Mit Jordan bekommen wir einen körperlich robusten und sehr soliden Stürmer, der keine Scheibe verloren gibt und zudem Torgefahr ausstrahlt. Er ist sowohl als Center als auch auf dem Flügel einsetzbar“, berichtet Adler-Manager Jan-Axel Alavaara: „Wir haben ihn die vergangenen drei Jahre genau beobachtet.“

Vor seinem Wechsel nach Russland stand Szwarz in Nordamerika neun Spielzeiten in der NHL und der AHL auf dem Eis. Für Arizona, die Boston Bruins und die Ottawa Senators bestritt er insgesamt 50 Partien in der besten Liga der Welt.