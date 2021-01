Der deutsche Eishockey-Spitzenklub Adler Mannheim setzt weiter auf Trainer Pavel Gross und Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Gross und Alavaara hätten wie Co-Trainer Mike Pellegrims für drei weitere Jahre bis 2024 verlängert, teilte der siebenfache Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Das Trio hatte die Arbeit bei den Adlern im Sommer 2018 aufgenommen. „Mit dem Titelgewinn 2019, einem zweiten Platz nach der Hauptrunde in der abgebrochenen Saison 2020 sowie einem vielversprechenden Start in die Corona-Spielzeit 2020/21 ist es uns auf Anhieb gelungen, sportliche Erfolge zu feiern“, begründete Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp die Vertragsverlängerungen.