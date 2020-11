Spät, aber verdient gewannen die Adler ihre zweite Partie des Magenta Sport Cups mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). 47 Minuten hatte es gedauert, bis das erste Tor der Partie fiel. Adler-Stürmer David Wolf staubte nach Andrew Desjardins Schuss ab und leitete so den Sieg ein. Nur wenig später erhöhte Lean Bergmann, ebenfalls per Rebound. Tore hätten die Adler jedoch durchaus früher erzielen können. Mannheim kam besser in die Partie als die Eisbären. Hilfreich waren dabei sicher auch die drei Überzahlsituationen in den ersten 15. Spielminuten. Daraus konnten die Gastgeber jedoch kein Kapital schlagen. Egal ob Matthias Plachta im ersten Powerplay (2.), zwei Mal David Wolf (8.) in der zweiten Überzahl-Situation oder erneut Plachta (11.), immer wieder scheiterten sie dabei an Eisbären-Keeper Jacob Ingham. Dessen Vorderleute schafften es nur selten gefährlich vor das Gehäuse der Adler, das von Felix Brückmann gehütet wurde. Der Rückkehrer bekam nur sehr wenig zu tun. Das änderte sich jedoch im zweiten Drittel. Durch zwei Überzahl-Situationen hatten die Gäste gute Gelegenheiten zur ersten Führung. So auch, als Leon Gawanke am Adler-Torhüter Brückmann scheiterte. Der war kurze Zeit später gegen Leo Pföderl zur Stelle und hielt die Null fest. Anschließend verflachte das Spiel etwas. Nach dem Doppelschlag durch Wolf und Bergmann, erhöhte Matthias Plachta in der 60. Spielminute auf 3:0. Da hatte Ingham sein Tor bereits zu Gunsten eines sechsten Feldspielers verlassen.