„Ich bin am Freitag zurück!“ Diese frohe Kunde hatte Publikumsliebling David Wolf für die Fans der Adler Mannheim am Mittwochmittag nach dem Eistraining parat. Der Stürmer hatte sich in den vergangenen Play-offs im Frühjahr schwer an der Hand verletzt, musste operiert werden. Am Freitag im Heimspiel gegen die Augsburger Panther kann Wolf (32) endlich wieder spielen: „Nach einer langen Zeit mit viel schweißtreibender Arbeit.“ Auch Verteidiger Mark Katic kehrt nach einer Verletzungspause aufs Eis zurück.