Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Augsburger Panther mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1; 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Nach torlosem ersten Drittel sorgte Mark Katic in Überzahl für die 1:0-Führung (24.) der Mannheimer. Aber keine zwei Minuten später gelang Augsburgs Adam Payerl der 1:1-Ausgleich. Kurz vor der letzten Drittelpause traf Matthias Plachta zum 2:1 für die Adler. Andrew Leblancs Tor zum 2:2 (52.) sorgte für die Overtime, in der Adler-Stürmer Tim Wohlgemuth nach 3:59 Minuten der Siegtreffer gelang.