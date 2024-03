Für die weiteren Arbeiten an der neuen Hochstraße Süd am Faktorhaus ist es nach Angaben von Eberhard Küssner, Gesamtprojektleiter bei der verantwortlichen Bauprojektgesellschaft, zwingend, den Straßenbahnverkehr zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Berliner Platz vom 25. März bis 21. Juli zu unterbrechen. Betroffen von dieser Vollsperrung sind mehrere Stadtbahnlinien. Die 4/4A und 9 werden in dieser Zeit über die Schumacher-Brücke umgeleitet, die 7 wird in einen Mannheimer und einen Ludwigshafener Abschnitt geteilt, 8 und 9 verkehren während der Bauphase nicht. Laut RNV wird sich dadurch etwa die Fahrt mit der Linie 4 bis zur Haltstelle Universität Mannheim um rund zehn Minuten verlängern.

Für den Autoverkehr, Fußgänger und Radfahrer hat der Bauablauf nach Küssners Angaben keine Konsequenzen. Sie können Mundenheimer und Berliner Straße sowie die Adenauer-Brücke uneingeschränkt nutzen.