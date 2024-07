Die Straßenbahnauffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke weist auf der Mannheimer Seite Risse auf. Die Gleisstrecke ist aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt worden. Das hat gravierende Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die 145 Meter lange Rampe, die 1958 erbaut wurde, wird zumindest bis zum Spätherbst nicht für den Straßenbahnverkehr zwischen dem Mannheimer Schloss und dem Berliner Platz in Ludwigshafen zu Verfügung stehen. Die Prüfung des Bauwerks und der weiteren Planung können laut dem beauftragten Mannheimer Ingenieursbüro „mehrere Monate“ dauern. Eigentlich hätte die Strecke in der kommenden Woche für den Straßenbahnverkehr wieder freigegeben werden sollen.

Die Sperrung der Rampe führt jetzt aber dazu, dass die Stadtbahnlinien 4, 7, 8 und 9 den Berliner Platz bis auf Weiteres nicht anfahren können – auch Busse werden dort nicht mehr hinfahren. Laut der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) werden Ersatzhaltestellen in der Kaiser-Wilhelm-Straße und am Pfalzbau eingerichtet. Die zweite Rheinbrücke kann den Ausfall nicht auffangen. „Es ist eine Zumutung. Man kann es nicht anders sagen“, meint Martin in der Beek, Technischer RNV-Geschäftsführer.

Die erste Umleitungsphase beginnt am Montag, 22. Juli. Die nächste soll ab Montag, 5. August, greifen.