Mainz. Thomas Linnertz, der Präsident der Katastrophenschutzbehörde ADD, nimmt Stellung zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen, er habe vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ falsch ausgesagt. Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hat gegen ihn Strafanzeige erstattet.

Linnertz sagte am Freitag zu den Vorwürfen wörtlich: „Ich habe in aller Offenheit und aus der Erinnerung heraus ausführlich ausgesagt. Außerdem habe ich zu den jeweiligen Vorhalten und Rückfragen detailliert Stellung genommen. Dabei habe ich immer wahrheitsgemäß geantwortet. Den Vorwurf einer vorsätzlichen Falschaussage weise ich in aller Entschiedenheit zurück.“ Zum jetzigen Zeitpunkt könne er aufgrund der erhobenen Strafanzeige, keine darüber hinausgehenden Aussagen machen.