Wer sich mit dickem Wintermantel oder Daunenjacke hinters Steuer setzt, riskiert bei einem Unfall schlimme Verletzungen. Das teilt der ADAC auf seiner Website mit. Dabei besteht im schlimmsten Fall nicht nur Lebensgefahr für Erwachsene, sondern besonders auch bei dick eingepackten Kindern im Kindersitz. Durch die Jacke sei nicht nur die eigene Bewegungsfreiheit eingeschränkt, auch der Gurt liege nicht mehr ideal an und könne so auch nicht die gewünschte Sicherheit garantieren. Das zeigt ein Crashtest des ADAC mit Dummys auf einem Gurt-Schlitten.

Jacke schafft unerwünschten Spielraum

Bei dem Test schnitt laut Automobilclub sowohl beim Erwachsenen als auch beim Kind schnitt der quer liegende Gurtband tief in den Bauch ein. Bei einem echten Menschen könne das schwerwiegende Verletzungen der Weichteile wie Darm, Leber oder Milz verursachen und sogar zu inneren Blutungen führen. Das Problem: Durch die dicke Winterjacke hat der Spielraum am Körper. Ohne Jacke liegt der Gurt aber idealerweise eng an den Hüftknochen bei Erwachsenen beziehungsweise an den Oberschenkeln bei Kindern an.

Nicht nur dicke Winterjacken können ein Sicherheitsrisiko sein. Auch Mützen, Schals und Handschuhe können beim Autofahren die Sicht einschränken beziehungsweise den Griff am Lenkrad beeinträchtigen. Der ADAC rät deshalb dazu, vor dem Einsteigen Mantel oder Jacke abzulegen. Auch Kinder sollten besser ohne dicke Winterkleidung angegurtet werden. Gegen die Kälte hilft eine Decke – am besten im Haus vorgewärmt.