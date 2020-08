Wegen des Ferienendes in Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet der ADAC für dieses Wochenende mit viel Verkehr auf den Autobahnen. Davon betroffen seien etwa die Autobahn 5 Karlsruhe-Frankfurt und die A61 Ludwigshafen-Mönchengladbach, teilte der Automobilclub in Koblenz am Mittwoch mit. Da etliche Autofahrer etwa aus Bayern und Baden-Württemberg erst in den Urlaub starteten, müsse auch in Richtung Süden mit Behinderungen gerechnet werden. Hinzu kommt der Ausflugsverkehr wegen des Feiertags Maria Himmelfahrt am Samstag im Saarland und Teilen Bayerns. Für die Transitrouten im Ausland wird nicht mit längeren Staus gerechnet.