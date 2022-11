Die Preise für Diesel an deutschen Tankstellen sind einer Auswertung des ADAC zufolge gesunken, während die Preise für Benzin anstiegen. Der Dieselpreis sank im Wochenvergleich im bundesweiten Durchschnitt um 5,1 Cent auf 2,065 Euro pro Liter, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Ein Liter Super E10 kostete demnach mit 1,910 Euro 3,7 Cent mehr als in der Vorwoche.

Die Differenz zwischen den Preisen der beiden Kraftstoffe hat sich so deutlich reduziert – von 24 Cent pro Liter auf nunmehr 15,5 Cent. „Angesichts der um über 20 Cent niedrigeren Steuerlast auf einen Liter Diesel ist die Differenz immer noch beachtlich“, erklärte der Automobilclub.

Der ADAC rät dazu, die Preise an Tankstellen zu vergleichen und nach Möglichkeit abends zu tanken. So könnten Verbraucher rund zwölf Cent gegenüber den Morgenstunden sparen.