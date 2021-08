Topsprinter Pascal Ackermann (Kandel) fährt künftig an der Seite von Tour-Sieger Tadej Pogacar. Der 27-Jährige wechselt zur kommenden Saison vom deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe zum UAE Team Emirates, er unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie das Team mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Samstag mitteilte. „Ich freue mich sehr, im nächsten Jahr das UAE-Trikot zu tragen. Das wird ein besonderer Schritt in meiner noch jungen Karriere sein. Das Team ist einzigartig im Radsport. Entsprechend danke ich jedem, der mir diesen Schritt ermöglicht hat“, sagte Ackermann in einer Pressemitteilung. Vor der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt, bei der Ackermann anders als ursprünglich vereinbart doch nicht sein Tour-Debüt geben durfte, hatte es Unstimmigkeiten zwischen Ackermann und Bora gegeben. Der Sprintspezialist erhob schwere Vorwürfe gegen Bora-Teamchef Ralph Denk. „Ich bin mehr als enttäuscht. Ich verstehe es halt nicht, kann es leistungstechnisch nicht nachvollziehen“, hatte Ackermann nach seiner Nicht-Nominierung gesagt. Neben dem Pfälzer verlässt auch der slowakische Sprintstar Peter Sagan das Bora-Team. Stattdessen gab der Raublinger Rennstall zuletzt die Rückkehr des Iren Sam Bennett bekannt.