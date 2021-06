Pascal Ackermann (27) hat gestern auf der dritten Etappe der Belgien-Rundfahrt mit dem zweiten Platz seine beste Saisonleistung erzielt. Der Minfelder vom Bora-hansgrohe-Team musste sich nur dem Australier Caleb Ewan geschlagen geben, der den Massensprint nach perfekter Vorarbeit von Roger Kluge mit einer Radlänge Vorsprung gewann. Die letzten 200 Meter führten leicht bergauf. Der Belgier Remco Evenepoel führt nach seinem Sieg im Zeitfahren am Donnerstag in der Gesamtwertung. Ackermann, dessen Rennprogramm kurzfristig verändert worden war, will bei der Belgien-Rundfahrt seine Form für die Tour de France nachweisen, für die er noch nicht nominiert ist. „Der Leadout lief gut für uns, ich hatte mit Caleb das schnellste Hinterrad, er ist einer der besten. Allerdings hat man hinter ihm nicht gerade den besten Windschatten“, sagte Ackermann: „Klar, es war heute nicht der Sieg, doch eine Chance gibt es noch am Sonntag, ich bin jedenfalls auf dem richtigen Weg“.