Pascal Ackermann hat auch die zweite Etappe der Radfernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der 26-Jährige aus Minfeld setzte sich am Dienstag im Zielsprint nach 201 Kilometern von Camaiore nach Follonica erneut vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria durch. Den dritten Platz sicherte sich Rick Zabel. Durch seinen nunmehr sechsten Saisonsieg verteidigte Ackermann das Blaue Trikot des Gesamtführenden erfolgreich. Bei der achttägigen Rundfahrt, die gewöhnlich im Frühjahr ausgetragen wird, sind auch die früheren Tour-Sieger Chris Froome, Geraint Thomas (beide Großbritannien) und Vincenzo Nibali (Italien) am Start. Froome und Thomas waren nicht für die Tour de France berücksichtigt worden, nachdem sie in der Vorbereitung enttäuscht hatten.