Der Winter war überwiegend mild – so mild, dass Zecken teilweise aktiv bleiben konnten. Ob es deshalb ein besonders intensives Zeckenjahr wird, lässt sich einem Experten zufolge zwar noch nicht sagen. Aber in den Rheinauen hat eine Försterin schon erste Exemplare im Fell ihres Hundes gefunden. Die Blutsauger könnten in diesem Jahr zur Plage werden.