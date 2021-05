[Aktualisiert 11.34 Uhr] Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen der Pfalz am Mittwoch vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4). Die Warnung gilt derzeit bis 12 Uhr für die Kreise Kusel, Kaiserslautern (auch Stadt), Bad Dürkheim, Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und dem Rhein-Pfalz-Kreis, sowie für die Städte Pirmasens, Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen. Es könne örtlich zu Blitzeinschlägen kommen, vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der Wetterdienst rät, sich vor herabstürzende Ästen, Dachziegeln oder Gegenständen in Acht zu nehmen. Während des möglichen Platzregens seien auch kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Sturmböen möglich

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kühles und wechselhaftes Schauerwetter. Im Tagesverlauf können Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen, teilt der Wetterdienst in Offenbach mit. Zum Abend hin lässt der Wind nach. Es ist sehr kühl bei Höchstwerten zwischen neun und zwölf Grad, in Höhenlagen sechs bis acht Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kann es vereinzelt noch Schauer geben bei Tiefstwerten zwischen vier und ein Grad, im Bergland bis minus ein Grad. Am Donnerstag bleibt es zunächst überwiegend trocken. Im Tagesverlauf können von Südwesten her Regenwolken aufziehen. Vereinzelt gibt es Gewitter bei 7 Grad in Hochlagen und 13 Grad am Rhein.