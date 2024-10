Die Coca-Cola Austria GmbH ruft aktuell verschiedene Limonadenprodukte der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix zurück. Grund für den Rückruf sind kleine Metallstücke, die möglicherweise in den betroffenen Produkten enthalten sind.

Betroffen sind Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 4. Februar 2025 und dem 12. April 2025, die die Codierung „WP“ unterhalb des aufgedruckten Datums aufweisen. Diese Codierung ist entscheidend, um die betroffenen Produkte zu identifizieren. Sie befindet sich laut Hersteller auf dem Flaschenrücken oberhalb des Etiketts.

Gleich mehrere Produkte betroffen

Zu den betroffenen Produkten gehören verschiedene Varianten der Marke Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) und MezzoMix.

Da die Metallstücke verschluckt werden können und damit ein Gesundheitsrisiko darstellen, rät Coca-Cola dringend, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren und sie zurückzugeben. Das sei in den diversen Supermärkten und Discountern auch ohne Kassenzettel möglich.