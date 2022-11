Die Polizei wird bei einem Kontrolltag von Montag- bis Dienstagmorgen in der ganzen Pfalz verstärkt darauf achten, ob an den Autos die Scheinwerfer und Rücklichter funktionieren. Damit schließen sich die Einsatzkräfte der Präsidien in Ludwigshafen und Kaiserslautern dem bundesweiten Licht-Test 2022 an. Ein Sprecher erläutert: Ob sie feste Kontrollstellen einrichten oder eher auf Streifenfahrten in Dämmerung und Dunkelheit setzen, bleibt den einzelnen Dienststellen überlassen. Einen gewissen Entscheidungsspielraum haben die Beamten auch, wenn sie jemanden mit defektem Licht erwischen: Oft belassen sie es in solchen Fällen bei einer Ermahnung, sie können aber auch Strafen – in der Regel ein Betrag von 20 Euro – verhängen.