Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Freitagabend gegen 19.20 Uhr ein achtjähriges Mädchen in Rodalben (Kreis Südwestpfalz) leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 36-jährige Rodalberin mit ihrem Wagen auf der Straße „Am Spiegelbrunnen“ in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In Höhe der Gaststätte „Spiegelbrunnen“ rannte dann das Kind zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Obwohl die Fahrzeugführerin eine Vollbremsung durchführte, konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht vermeiden. Die ebenfalls aus Rodalben stammende Achtjährige wurde durch den Aufprall leicht am linken Zeigefinger verletzt und vorsorglich nach Pirmasens ins Krankenhaus gebracht.