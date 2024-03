Die Rhein-Neckar Löwen haben das letzte Hauptrundenspiel in der European League am Dienstag gegen Gornik Zabrze mit 27:23 gewonnen. Der Bundesligist stand schon vor der Partie als Gruppenzweiter fest. Achtelfinal-Gegner am 26. März und 2. April ist nun RK Nexe Nasice. Die Kroaten trainiert der umstrittene Veselin Vujovic. Der Coach verprügelte 2002 Flensburgs Linksaußen Lars Christiansen und trat danach sogar auf dessen am Boden liegenden Mitspieler Lars Krogh Jeppesen ein. Vujovic wurde bei Ciudad Real gefeuert, wurde für das Vergehen in Flensburg zehn Monate gesperrt und musste 9000 Euro Strafe zahlen.