Am Mittwoch ist es auf den Autobahnen rund um Kaiserslautern zu vielen Verkehrsunfällen gekommen. Die zuständige Autobahnpolizei vermeldet neben zwei schweren Unfällen mit vier Verletzten auf der A6 bei Kaiserslautern zudem noch insgesamt weitere sechs Unfälle auf der A6 und A62. Dabei entstand zwar jeweils nur Sachschaden und es wurde niemand verletzt, dennoch kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Die Gründe für die Unfälle waren fehlerhafte Fahrstreifenwechsel und Auffahrunfälle am Stauende oder bei den Autobahnabfahrten. Die Beamten der Autobahnpolizei verzeichneten bei den acht Unfällen insgesamt Schäden in Höhe von 50.000 Euro.