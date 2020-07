Die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um acht auf 7434 angestiegen. In der Pfalz sind auch am Montag keine neuen Corona-Infektionen registriert worden. Das hat das Landesuntersuchungsamt am Montagmorgen (Stand 11.14 Uhr) bekanntgegeben. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in der Pfalz 2431 Corona-Infektionen registriert. Die Anzahl der Personen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, ist im Vergleich zum Vortag mit 53 gleich geblieben. Nach aktuellem Stand gelten 2279 Personen als genesen. In der Pfalz sind derzeit 99 Personen mit dem Virus infiziert – auf Landesebene sind es 310.

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.

