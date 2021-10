Die Serie der MLP Academics Heidelberg in der Basketball-Bundesliga ist gerissen. Nach drei Siegen zum Start in die Saison verlor der Aufsteiger am Sonntag bei den Brose Bamberg 68:72 (35:45).

Im Vergleich zu den ersten Spielen gelang es den Academics in Bamberg nicht, die Begegnung mit der eigenen Defensive zu kontrollieren. Von Beginn an liefen die Schützlinge von Branislav Ignjatovic einem Rückstand hinterher und schafften es nicht mehr, die Partie zu drehen, obwohl sie im letzten Viertel eine bemerkenswerte Aufholjagd starteten.

Bester Werfer der Heidelberger war Shyron Ely mit 19 Punkten.