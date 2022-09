Die Bundesliga-Basketballer der MLP Academics haben sich für ihr „Weihnachtsspiel“ am 27. Dezember eine Besonderheit überlegt. Für das Duell gegen den FC Bayern Basketball ziehen die Heidelberger vom SNP Dome in die deutlich größere SAP Arena in Mannheim um. Im Match gegen die Münchner sollen viele tausend Zuschauer mobilisiert werden.

„Es war ein langgehegter Traum, eines Tages in der Bundesliga zu agieren und ein Spitzenspiel in einer der schönsten und modernsten Arenen Deutschlands zu haben“, sagt Academics-Geschäftsführer Matthias Lautenschläger. Der Kartenvorverkauf für das Prestigeduell gegen den bekanntesten Basketball-Klub in Deutschland startet ab sofort.

„Wir freuen uns sehr, dass die MLP Academics ihr Heimspiel gegen den FC Bayern in der SAP Arena austragen werden“, erklärt Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp.

Von jeder verkauften Eintrittskarte fließt ein Euro an die Stiftung „COURAGE“, die sich in Heidelberg um chronisch kranke Kinder kümmert.