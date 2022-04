Möglichst kein Wasser verbrauchen – mit dieser ungewöhnlichen Aufforderung wurden am Freitag die Bewohner der Baugebiete Steingebiß und Töwen durch Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr konfrontiert. Der Grund: Die Abwasserleitung zur Kläranlage war zerstört. Der Untergrund hatte sich abgesenkt, so Dirk Kröger von den Verbandsgemeinde-Werken. „Die Leitung ist mittlerweile abgedichtet, die Baufirma ist unterwegs“, sagte er gegen 14.30 Uhr zur RHEINPFALZ. Er denke, dass der Schaden in zwei Stunden behoben sei. Bis dahin sollten die Menschen in den beiden Baugebieten möglichst wenig Wasser verbrauchen, damit möglichst wenige Abwasser aufläuft.