Nikodemus Schnabel, Abt der Jerusalemer Dormitio-Abtei, übt Kritik am Programm des Katholikentags 2024: Der Nahostkonflikt komme dort zu kurz und werde vor allem nicht aus religiöser Perspektive betrachtet. In einem Interview zu Ostern mit der RHEINPFALZ am SONNTAG sagte der Benediktinermönch, der seit 20 Jahren in Jerusalem lebt: „Wie kann man gerade den Nahen Osten dermaßen unterbelichten? Und dann noch die eine Veranstaltung ohne religiöse Stimmen besetzen? Ladet doch religiöse Führer ein, Juden, Christen, Muslime aus dem Heiligen Land ein und lasst die reden. Von mir aus ökumenisch, nur verschiedene Christen. Ich hätte zig Ideen, die über das hinausgehen, was der Katholikentag anbietet.“ Der Katholikentag ist vom 29. Mai bis 2. Juni in Erfurt.

Ihm fehle „auch grundsätzlich beim Katholikentag der Blick in die weite Welt“, so Abt Nikodemus weiter. „Was die Katholische Kirche doch auszeichnet, ist diese universale Perspektive, sie ist Weltkirche. Gerne können wir auch vergessene Konflikte diskutieren – Nicaragua oder gerne Süd-Sudan. Auch die Ukraine könnte gerne noch viel stärker im Blick sein.“

