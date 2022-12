Immer mehr Versicherte mit 45 Beitragsjahren verabschieden sich vorzeitig in den Ruhestand. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren wurde im vergangenen Jahr von 270.000 Arbeitnehmern beantragt, geht aus Zahlen der Rentenversicherung hervor. Das entspricht mehr als einem Viertel der neuen Renten. Bei der Einführung der Frührente für besonders lang Versicherte im Jahr 2014 wurde geschätzt, dass pro Jahr nur etwa 50.000 Arbeitnehmer dieses Angebot in Anspruch nehmen würden. Die Frühverrentung ohne Abschlag war vor allem mit Blick auf jene Menschen ermöglicht worden, die im Job viele Jahre körperlich hart arbeiteten und am Ende ihres Berufslebens gesundheitlich angeschlagen waren. Neueste Zahlen belegen aber, dass vor allem gut ausgebildete und gesunde Facharbeiter die Chance nutzten, auf diesem Weg sich einen früheren Ruhestand zu ermöglichen. Arbeitgeber sehen das Angebot daher skeptisch, weil es den Fachkräftemangel weiter anheizt. Zuletzt hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, „den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können“.

