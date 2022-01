Norbert Klein kickte lange Zeit für den VfB Annweiler gegen den Ball. Er führte mit seiner Frau einige Jahre die Vereinsgaststätte. Besonders hervorgetan hat er sich zudem als Platzwart des Trifelsstadions. 46 Jahre lang hatte er den Blick auf das, was sich auf der Anlage so abspielte. Dabei erlebte er so einige kuriose Ereignisse. Davon lesen Sie im ausführlichen Bericht.