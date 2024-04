GNTM: Zum Abschied eine Folge Jana-Momente

Jana aus Leimersheim muss nach Folge 10 bei Germanys“ Next Topmodel nach Hause fliegen. Doch vorher gibt es für die Kandidatin noch ein spannendes Shooting.

Seibel verklagt die Stadt

Die Eigentümerin der Ruine am Landauer Stiftsplatz, wehrt sich gegen den Druck der Stadtverwaltung und klagt gegen das Baugebot vor dem Verwaltungsgericht. Ein neuer Bauantrag wurde eingereicht – doch bei der Stadt bleibt man skeptisch.

Bus auf Abwegen

Wegen Störungen auf der Stadtbahnlinie S51 wurden am Montag ersatzweise Busse eingesetzt. Ein Fahrer rief mit seiner Fahrweise die Polizei auf den Plan.

E-Bike-Boom etwas ausgebremst

Die MTS Group, ein Markenartikler mit Sitz in Rülzheim, blickt auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Marken wie Nigrin oder Fischer E-Bikes gehören zum Sortiment. Dieses Wochenende eröffnet der neue Werksverkauf.

Hauptstadt der Fahrraddiebe

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Kriminalstatistik vorgestellt und von einem starken Anstieg bei nichtdeutschen Tatverdächtigen gesprochen. Sie kündigte ein hartes Durchgreifen sowie „null Toleranz“ an. Ist das Lagebild auch in der Südpfalz so? Und was hat es mit Kindern als Täter auf sich?

Maimarkt in Landau

Von Samstag, 27. April, bis Montag, 6. Mai, steigt auf dem alten Messplatz der traditionelle Landauer Maimarkt – und das bereits zum 131. Mal.