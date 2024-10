Die meisten Menschen, die von Rheinland-Pfalz aus abgeschoben werden, werden von ihrer Unterkunft außer Landes gebracht. Einige aber kommen zuvor in Abschiebungshaft in Ingelheim: Intensivstraftäter genauso wie zwei Nigerianer mit deutschem Ausbildungsvertrag. Oder die mit einem Spanier verheiratete Kolumbianerin – für die 31-Jährige ein Schock.

Wer in Ingelheim sitzt, muss sein Handy abgeben und wird nachts zwischen 22 und 7 Uhr in eine Zelle eingesperrt. Wer andere nicht angreift oder seine Wut an Gegenständen auslässt, darf tagsüber die wenigen Quadratmeter verlassen und sich auf dem Flur hinter einem Gittertor frei bewegen. Es gibt einen Gebetsraum mit einer Bibel und einem Teppich gen Mekka, einen Sportraum – alle spartanisch eingerichtete frühere Zellen. Besuch darf man im Verwaltungsbau empfangen, dazu gibt es einen Hof, umgeben von hohem Zaun und „Natodraht“ obenauf. Wer telefonieren will oder angerufen wird, für den hängen Telefonapparate an den Zellenwänden und im Flur. Die Anstalt muss sich auch nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von einem „normalen“ Gefängnis unterscheiden. Hinter den Gittern aber wird klar: Es ist eine Haftanstalt.

