Die meisten Abschiebeversuche in Rheinland-Pfalz scheitern. 2023 konnten 662 ausreisepflichtige Menschen nicht außer Landes gebracht werden. Die meisten waren zu dem Zeitpunkt nicht anzutreffen, als die Beamten klingelten.

Im Juli sorgten zwei junge Nigerianer aus Rheinhessen für Schlagzeilen. Flüchtlingshelfer, ein Arbeitgeber, ein Anwalt und ein Lehrer setzten sich für sie ein – am Ende vergeblich. Die beiden Brüder wurden abgeschoben in ihre Heimat – und das mit deutschen Ausbildungsverträgen, die sie laut Flüchtlingshilfe nach Realschulabschluss beziehungsweise Fachabitur in der Tasche hatten. Der eine wollte offenbar Technischer Zeichner werden, der andere Pfleger.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.