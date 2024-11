Warum Abschiebungen oft scheitern

Die Behörden sollen schneller abschieben, heißt es immer wieder. Die RHEINPFALZ hat mit einem Beamten der Kreisverwaltung Germersheim gesprochen, der für Überstellungen zuständig ist. Fazit: So einfach ist das alles nicht.

Ein Heiliger wartet auf seine Rückkehr

Wände werden besprüht, Brücken beschädigt und ein Heiliger hat mehrmals seinen Kopf verloren. In Hördt kommt es immer wieder zu Vandalismus. Die Gemeinde beschäftigt das seit Jahren.

Wann geht es in Südwest los?

Das Baugebiet südlich der Wollmesheimer Höhe in Landau wird nun seit Jahren geplant. Sichtbar passiert ist noch nichts, aber im Hintergrund tut sich etwas. Und es fallen Entscheidungen, die sich auf die Anwohner nördlich davon auswirken.

Die mit dem Blech tanzt

Wer bei Blech an Dosen denkt, liegt nicht unbedingt richtig. Bei der Schilling Blechbearbeitung GmbH in Landau kann ein Blech auch mal zwei Zentimeter dick sein. Das Unternehmen bringt es trotzdem in nahezu jede gewünschte Form.

In Trumpmaske durchs Hotel

Die Präsidentschaftswahl in den USA heute ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Republikaner Donald Trump und der Demokratin Kamala Harris. Was bekommt eine Urlauberin aus der Südpfalz davon mit?

Nachbarschaft terrorisiert

Fast ein Jahr lebte eine Hausgemeinschaft in einer Südpfälzer Stadt in Angst. Ein psychisch kranker Nachbar machte ihr das Leben zu Hölle. Dafür wurde ihm der Prozess gemacht. Nun ist das Urteil gefallen.