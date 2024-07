In der Südpfalz sorgt ein geflüchteter Intensivstraftäter für Angst in der Bevölkerung. Recherchen der RHEINPFALZ deuten darauf hin: Es ist nicht der einzige Fall in der Pfalz. Den örtlichen Behörden sind fast immer die Hände gebunden. Ärger und Unzufriedenheit darüber werden größer. Und welches Recht ist stärker?

Es war die nächste Episode eines kaum enden wollenden Dramas: Innerhalb weniger Wochen nach seiner Haftentlassung ist ein Flüchtling aus Somalia bereits zum dritten Mal von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Seit Wochen hält der 35-Jährige die Menschen und Behörden in einem Dorf der Verbandsgemeinde Landau-Land (Kreis Südliche Weinstraße) in Atem.

