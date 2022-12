Nein zur Abschiebung, ja zur Integration: Mit diesem Statement demonstrierten am Freitag 90 Schüler des Leininger-Gymnasiums in der Grünstadter Innenstadt gegen die Abschiebung ihrer Mitschüler Mohammed (17), Rihan (15) und Jihan (11) und von deren Mutter Ilham Khaskiyeh. Die Zeit wird knapp für die vierköpfige Familie, die im Mai nach einer riskanten Flucht aus dem Libanon nach Deutschland gekommen war: Am Mittwoch soll sie in ihr ursprüngliches Ankunftsland Italien zurückgeschickt werden. Dort habe sich die Familie in einem überforderten System ohne ärztliche oder behördliche Hilfe wiedergefunden, erzählt die Mutter. Die Gymnasiasten wollen die Abschiebung verhindern und fordern die Bundesregierung auf, in das Asylverfahren einzugreifen. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, trommelten Schülervertreter Philip Herz und Joshua Verheyn ihre Mitschüler zusammen, meldeten eine Demonstration an und informierten Bundestagsabgeordnete. „Wir wollen Solidarität zeigen“, sagt der 18-jährige Verheyn.