Der Höhepunkt der Faschingszeit steht kurz bevor. Viele Pfälzer Gemeinden und Vereinen richten das erste Mal seit der Corona-Pandemie wieder einen Fasnachtsumzug aus. Seitdem werden einige Sicherheitsvorschriften strenger kontrolliert. Das hat Auswirkungen, die auch die Besucher des närrischen Treibens bemerken werden. Unter anderem wird von vielen Veranstaltern neben einer TÜV-Zulassung für die teilnehmenden Fahrzeuge und Wagen auch ein sogenanntes Brauchtumsgutachten verlangt.

Das hat dazu geführt, dass Gruppen ihre Teilnahme teilweise abgesagt haben. Davon berichten zum Beispiel die Veranstalter des Herxheimer Faschingsumzuges. In jedem Fall sei die Zulassung eine Herausforderung.

Das bestätigt auch Christoph Heller, der Vorsitzende des großen Rats in Ludwigshafen. Er ist für den großen Umzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen verantwortlich. Dieser ist im vergangenen Jahr ebenfalls ausgefallen. Die Zwangspause von vier Jahren wird sich laut Heller auch für die Besucher bemerkbar machen. Wie sich das äußert und was die Sicherheitsvorschriften mit dem Brand eines Umzugswagens am Sonntag in Kehl (Ortenaukreis) zu tun haben, lesen Sie hier.