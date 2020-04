In der Frage darum, ob nach dem Münchner Oktoberfest auch der Cannstatter Wasen in Stuttgart abgesagt wird, deutet alles auf eine Absage hin. Auf einer Pressekonferenz von Regierungsvertretern Baden-Württembergs am Dienstag sagte der Gesundheitsminister des Landes, Manfred Lucha, dass die Absage „wahrscheinlich“ sei. Nach Rücksprache mit dem RKI-Leiter Lothar Wieler sei sich die baden-württembergische Landesregierung darüber bewusst, dass von Großveranstaltungen momentan die größte Gefahr ausgehe, dass viele Menschen sich mit dem Coronavirus anstecken.

Der Auftakt des Volksfests ist derzeit noch für den 25. September geplant und soll bis zum 11. Oktober dauern.

Vor allem für die Schausteller wäre die Absage eine Hiobsbotschaft: Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Veranstalter rund 3,5 Millionen Menschen das 174. Cannstatter Volksfest besucht.

