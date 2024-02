Am Donnerstag kam die Erlaubnis von oben. Am Freitag ging das offizielle Schreiben raus. Nach dem Ratsbeschluss vergangene Woche hat die Stadt Annweiler nun der AfD für deren „Bürgerdialog mit Tino Chrupalla“ im Hohenstaufensaal eine Absage erteilt. Und in die Karten spielt ihr dabei, dass die Partei bei der Vereinbarung des Mietvertrags eine entscheidende Sache versäumt hat.

