In einer Live-Sprechstunde mit Experten der Verwaltung sollen am Dienstagabend Fragen zum Abriss der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen beantwortet werden. Die Live-Sprechstunde ist für 18 bis 20 Uhr, geplant. Moderiert wird sie von der Agentur Zebralog. Deren Sprecherin Sandra Desernot kündigte bei einer Videokonferenz an, dass der Dialog via Youtube-Kanal gestreamt werden wird.

Der Abriss des ersten, etwa 120 bis 130 Meter langen Abschnitts der Pilzhochstraße wird am Donnerstagmorgen beginnen.