Kleinflugzeug bei Notlandung zerstört

Glück im Unglück: Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs am Freitagnachmittag auf dem Flugplatz Ebenberg im Süden von Landau sind der 21-jährige Pilot und seine 22-jährige Begleiterin unverletzt geblieben. Das Flugzeug gilt als sehr sicher.

Radfahrerin beklagt „Schilderwald“ in Landau

Am Kleinen Platz hängen mehrere Schilder für Rad- und Autofahrer. Eine Radfahrerin aus Essingen fühlt sich wie in einem Schilderwald, als sie dort ankommt und weiter Richtung Deutsches Tor fahren möchte.

Im nächsten Jahr rollen die Bagger

Mehr als 100 Bauplätze sollen am Hagenbacher Stadtrand entstehen. Nicht allen Bürgern gefällt das. Seit Jahren wird über das Neubaugebiet „Nord V“ diskutiert, nicht immer sachlich. Nun ist der Bebauungsplan beschlossen. Und einen ehrgeizigen Zeitplan gibt es auch.

Fotovoltaikanlagen bald wieder erlaubt

Damit die Energiewende gelingen kann, müssen sich auch Bürger daran beteiligen. In Lustadt würden das einige gerne tun, einige dürfen es aber nicht. Das Problem ist bekannt. Die Pfalzwerke Netz AG will Abhilfe schaffen. Auch die Straßenbeleuchtung ist betroffen, was aus finanzieller Sicht nicht jedem Ratsmitglied schmeckt.