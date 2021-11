Beim Absturz eines in Langenbach gestarteten Flugzeugs starb im Juli 2021 der Pilot, der Fluggast erlitt schwere Verletzungen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun ihren Bericht dazu veröffentlicht, wie es zu dem Unglück am Flugplatz Daun-Senheld in der Vulkaneifel kam.