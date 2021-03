Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hat sein Verhalten im Zusammenhang mit Lieferungen von Beatmungsgeräten einer deutschen Firma an Aserbaidschan verteidigt. „Ich habe keinerlei Druck ausgeübt“, sagte er am Freitag in Stuttgart. Er habe sich lediglich für die Regierung von Aserbaidschan bei dem Unternehmen nach der Lieferung der Geräte erkundigt. „Das war eine humanitäre Hilfestellung“, sagte Bareiß. Bareiß ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung.

CDU-Politiker: Keinerlei Druck ausgeübt

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte zuvor unter Berufung auf Unternehmensvertreter berichtet, Bareiß habe „in dem Telefonat darauf gedrungen, Beatmungsgeräte zuvorderst nach Aserbaidschan zu liefern und das mit den guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Kaukasus-Republik begründet“. Bareiß wies scharf zurück, dass er darauf gedrängt haben soll, die Geräte in erster Linie in die Ex-Sowjetrepublik zu liefern. Er habe zu keinem Zeitpunkt einen Vertreter der Firma zur „prioritären Lieferung“ von Beatmungsgeräten nach Aserbaidschan aufgefordert und insbesondere keinen wie auch immer gearteten Druck ausgeübt oder vor „außerpolitischem Schaden“ gewarnt, teilte sein Ministerium mit. Er habe in dem Gespräch lediglich den Stand der Lieferung abgefragt.

Auch der Hersteller der Geräte bestätigt die Darstellung von Bareiß: „Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt durch Staatssekretär Bareiß unter Druck gesetzt gefühlt“, teilte die Firma Löwenstein Medical aus dem rheinland-pfälzischen Bad Ems am Freitag mit.