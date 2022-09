Michael Martin hat Abenteuer in den bezauberndsten Regionen der Erde erlebt und teilt diese Erfahrungen am Donnerstag, 29. September, um 19.30 Uhr bei seinem live gesprochenen Multivisionsvortrag „Terra“ im Otterstadter Remigiushaus. Er kommt auf Einladung des Vereins für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO). Otterstadt ist die vierte Station der großen Deutschlandtournee des bekannten Fotografen und die einzige Station in Rheinland-Pfalz.

Martin blickt in seinem Vortrag auf 40 Jahre Fotografie zurück. In dieser Zeit bereiste er zunächst die Sahara, dann die Wüsten Afrikas und schließlich die Wüsten der Erde mit seinem Motorrad. Nach fast 300 Wüstenreisen wandte er sich der Arktis und Antarktis zu und erreichte den Nordpol und Südpol. Seit 2017 widmet er sich seinem bislang größten Projekt, ein Porträt des Planeten Erde. In seinem live gesprochenen Vortrag zeigt Michael Martin, der bisher 30 Bildbände und Bücher veröffentlichte, nicht nur seine besten Bilder und Filmaufnahmen, sondern erzählt vor allem die Geschichten hinter diesen oft sehr bekannten Aufnahmen. Dabei spannt er den Bogen von den Anfängen in den 70er-Jahren über die Ära der Diafotografie bis zur heutigen, weltweiten Arbeit mit modernsten Digitalkameras und Fotodrohnen.

Karten für den Vortrag werden für je 29 Euro in der Geschäftsstelle der Otterstadter VR-Bank-Filiale, Kirchenstraße 1, zu deren Öffnungszeiten und beim VHNO-Vorsitzenden Rudi Regenauer, Kapellenstraße 9, (Telefon 06232 41935) verkauft. Die Karten können zuzüglich einer Versandgebühr von zwei Euro auch im Internet unter tickets.vhno.de bestellt werden.