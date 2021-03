Abends und nachts kommt es wegen Bauarbeiten von Mittwochs, 10. März, bis Donnerstag, 18. März, zu Änderungen und Zugausfällen im Pfälzer S-Bahn-Verkehr.

Betroffen sind Züge der S-Bahn-Linien S 1, S 2 und S 4 sowie auch ein einzelner Zug der Regional-Express-Linie RE 1, nämlich der RE 4126 (Neustadt ab 23.02 Uhr, Mannheim an 23.30 Uhr). Teilweise werden Züge zwischen Neustadt und Ludwigshafen sowie umgekehrt an Schifferstadt vorbei geleitet und halten auch nicht in Limburgerhof. Als Ersatz fahren Busse, wodurch sich aber deutlich längere Fahrzeiten ergeben. In der Internet-Auskunft der Deutschen (DB) unter www.bahn.de sind die Fahrplanänderungen zu ersehen.