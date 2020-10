Leichte Verletzungen zog sich eine junge Autofahrerin am Samstagabend gegen 20.30 Uhr bei einem Unfall auf der B 47 in Höhe Einselthum zu. Die 22-Jährige war mit ihrem Pkw von Albisheim kommend in Richtung Monsheim unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn zu weit nach links kam und eine Verkehrsinsel touchierte. Sie lenkte gegen und kam sie nach rechts im Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.