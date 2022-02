Der Pharmakonzern Abbvie hat im vergangenen Jahr mehr als 100 neue Stellen an seinem Standort in Ludwigshafen geschaffen. Dort sind jetzt über 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Ursache für die Entwicklung waren nach Angaben des Konzerns unter anderem unerwartet gute Geschäfte im vergangenen Jahr. Der Aufbau der Belegschaft soll in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Mehr zum Thema lesen Sie hier