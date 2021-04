Nach nur einem Spiel in der Aufstiegsrunde zur Ersten Feldhockey-Bundesliga ist die Saison 19/20/21 in der Zweiten Bundesliga Süd für die TG Frankenthal beendet. Bei der Umfrage des Deutschen Hockeybundes (DHB) habe sich laut Verband zwar eine knappe Mehrheit für die Fortsetzung der Spielzeit ausgesprochen. Die vom Präsidium des DHB eingesetzte Task-Force Bundesliga habe aber dennoch einstimmig dafür votiert, die Runde abzubrechen.

Das bedeutet, dass die Task-Force dem Sportausschuss des DHB empfehlen wird, die für dieses Wochenende geplanten Partien der Zweiten Bundesliga abzusetzen. Die TG hätte am Sonntag (15 Uhr) beim Münchner SC antreten sollen. Außerdem werde den entsprechenden DHB-Gremien empfohlen, dass in dieser Saison keine weiteren Meisterschaftsspiele in der Zweiten Bundesliga (Damen und Herren) ausgetragen werden sollen. Die Task-Force will in der kommenden Woche beraten, wie mit der abgebrochenen Saison umzugehen ist, sprich, ob es Auf- und Absteiger gibt.

Norbert Grimmer, Sportlicher Leiter Aktive bei der TG, vermutet, dass die Entscheidung vor allem mit der Situation der Berliner Clubs zusammenhängt. Von den vier Clubs in der Abstiegsrunde der Südgruppe konnten der Berliner SC und der TC Blau-Weiss noch nicht oder nur eingeschränkt trainieren, da sie auf städtischen Anlagen spielen.