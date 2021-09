Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz ist am Dienstag vorgestellt worden. Sie tritt am Sonntag in Kraft. Der Ministerrat beschließt das „2G+“-System und neue Corona-Warnstufen. Wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer mitteilte, sollen Geimpfte und Genesene sich weiterhin uneingeschränkt treffen können.

Zu den Treffen kann ein weiteres Kontingent an Ungeimpften dazustoßen. Bei steigender Inzidenz und Hospitalisierungstendenz werde der Zutritt von Ungeimpften zu Veranstaltungen jeglicher Art und der Gastronomie schrittweise reduziert:

In einer Warnstufe 1 sind maximal 25 Menschen zugelassen, die lediglich einen negativen Test vorweisen können. In der Warnstufe 2 sind es zehn und in Warnstufe 3 nur noch fünf. Kinder bis einschließlich elf Jahren zählen dabei nicht mit, da eine Impfung derzeit erst ab 12 Jahren zugelassen ist. Alle Geimpften oder Genesenen werden hier nicht mitgerechnet.

Alle Infos zur heutigen Pressekonferenz lesen Sie in unserem Blog.