Auch im Landkreis Bad Dürkheim greift die Notbremse: Da die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohner) am Freitag den dritten Tag in Folge über 100 lag, ist der Landkreis nach der Coronabekämpfungsverordnung des Landes verpflichtet, eine Allgemeinverfügung mit strengeren Regelungen zu erlassen. Die Verfügung wird laut Kreisverwaltung am Samstag, 17. April, erlassen, sodass sie ab Sonntag, 0 Uhr, in Kraft treten wird.

Außengastronomie muss schließen

Ab Sonntag, 0 Uhr, ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr des Folgetags grundsätzlich untersagt. Personen, die nicht im Kreis Bad Dürkheim wohnen, dürfen sich in dieser Zeit nicht im Landkreis aufhalten. Ausnahmen von diesen Ausgangs- und Aufenthaltsbeschränkungen gelten nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes. Solche Gründe sind zum Beispiel: Ausübung des Berufs, medizinische Notfälle, Besuch des Lebenspartners oder kranker Angehöriger. Gassigehen mit dem Hund ist möglich, jedoch nicht mit mehreren Personen.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands gestattet, wobei Kinder beider Hausstände bis einschließlich sechs Jahre nicht mitgezählt werden.

Die Außengastronomie muss wieder schließen, nur Abhol- und Bringdienste sind weiter gestattet. Geschäfte des Einzelhandels sind geschlossen, es ist jedoch weiterhin Terminshopping möglich für jeweils eine Person beziehungsweise Angehörige eines Hausstandes. Von der Regelung des Terminshoppings ausgenommen sind weiterhin unter anderem Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Drogerien, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumengeschäfte, Gärtnereien, die geöffnet bleiben.

„Leider sind auch in unserem Landkreis die Neuinfektionen in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich gestiegen, sodass wir gezwungen sind, diesen Schritt zu gehen. Bitte halten Sie sich an die neuen Regeln, damit wir gemeinsam daran arbeiten können, die Infektionszahlen wieder nach unten zu bringen“, wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in einer Mitteilung zitiert.

