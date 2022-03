Das St.-Vincentius-Krankenhaus in Speyer reagiert auf die seit Tagen steigende Anzahl der Covid-Patienten und hat am Montag bis auf Weiteres einen Besucherstopp verhängt. Laut der Ärztlichen Direktorin und Chefärztin Cornelia Leszinski sind aktuell 30 Covid-Patienten in der Klinik in Behandlung, drei davon auf der Intensivstation. Die Anzahl steige seit Tagen, auch das Krankenhauspersonal falle immer wieder aus – wegen Krankheiten oder weil Kinder zu Hause betreut werden müssten. Der Besucherstopp gelte „bis die Patientenzahlen wieder rückläufig sind“, so Leszinski. „Erst, wenn wir eine deutliche Reduktion erreichen, können wir wieder lockern.“ Hintergrund sei der Schutz aller Patienten und Mitarbeitenden im Haus. „Die Winterwelle ist noch nicht vorbei“, sagt Leszinski und mahnt weiterhin zur Vorsicht im Umgang mit dem Coronavirus und den Lockerungen. Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus gilt schon länger ein Besucherstopp. Beide Speyerer Kliniken machen aber Ausnahmen: Für Notfallpatienten, Patienten mit Termin, Eltern von Kindern (bis 17 Jahre), Begleitpersonen bei der Geburt und Angehörige von schwerstkranken Patienten gilt der Besucherstopp nicht.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 144 weitere bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 10.287 Speyerer mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 855,3.