Für Viele ist er das Wahrzeichen für die Region: Der Speyerer Dom. Damit das noch lange so bleibt, muss er regelmäßig saniert werden. Als nächstes sind die Osttürme dran, sie müssen laut Stiftung Kaiserdom dringend saniert werden. Und daran beteiligt sich die gesamte Pfalz: Mit der Aktion „Die Pfalz wandert für den Dom“ werden Spendengelder für die Reparaturen gesammelt.

Das funktioniert so: Man sucht sich Sponsoren und erwandert sich in kleinen oder großen Gruppen eine Spende. Mitmachen kann laut Organisatoren dabei jeder: ob jung, alt, gut zu Fuß oder im Rollstuhl. Denn es gebe auch barrierefreie Strecken. Man könne einzeln starten, oder sich mit Familie, Jugendgruppe oder Wanderverein zusammentun. Auch als Schulklasse der Firma sei das möglich. Dabei könne man die Pfälzer Jakobswege nutzen, muss das aber nicht.

Die Aktion beginnt am Samstag, 22. April um 9 Uhr mit einer kleinen Feier an der Marienstatue. Dann wird Richtung Kloster Neustadt gewandert. Dabei sind auch Etappen sind möglich. Alle Infos zu dieser und weiteren Veranstaltungen rund um „Die Pfalz wandert für den Dom“ finden sie in unserem Überblicks-Artikel.

Mehr über die Ziele der Aktion haben wir in unserem Artikel „Die Pfalz wandert für den Dom: Was Sie über die Aktion wissen sollten“ zusammengetragen.

Weitere Infos rund um die Aktion unter stiftung-kaiserdom.de